Депутат прокомментировал снятие украинского шпажиста перед поединком с россиянином

«Российским спортсменам это никак не помешает, украинцы подобными действиями делают хуже только себе. Можно вспомнить, как в апреле этого года украинским спортсменам их правительство в принципе запретило участвовать в одних соревнованиях с россиянами, но позже одумалось и изменило формулировку на невнятное “не командировать официальные делегации”», – заявил он.