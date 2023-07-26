Депутат прокомментировал снятие украинского шпажиста перед поединком с россиянином
Депутат Госдумы России Дмитрий Пирог прокомментировал снятие украинского шпажиста Игоря Рейзлина перед поединком против российского спортсмена Вадима Анохина. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
«Российским спортсменам это никак не помешает, украинцы подобными действиями делают хуже только себе. Можно вспомнить, как в апреле этого года украинским спортсменам их правительство в принципе запретило участвовать в одних соревнованиях с россиянами, но позже одумалось и изменило формулировку на невнятное “не командировать официальные делегации”», – заявил он.
Пирог также добавил, что многие спортсмены из других стран выступили против бойкота россиян.
«С другой стороны, несмотря на все политическое давление, многие иностранные спортсмены жаждут соревноваться с россиянами. Они считают, что отстранение наших атлетов худшим образом повлияло на конкуренцию во многих видах спорта», – добавил он.
Ранее президент Международного союза велосипедистов заявил, что в Великобритании может сорваться велотурнир из-за запрета на въезд для российских и белорусских спортсменов.