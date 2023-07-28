Тягачев о допуске Харлан: Томас Бах прогнулся

«Когда Томас Бах говорит о своем любимом виде спорта и извиняется, это, конечно, хорошее дело. Что тут сказать, прогнулся он, тут уж надо либо как-то в сторону спорта смотреть, либо в отставку уходить. Надо заканчивать всю грязь и хулиганство в отношении нашей страны, хотя сомневаюсь, что это пройдет незамеченным для тех же Украины, Англии, США и так далее. Всего плохого в нашу сторону можно сейчас ожидать, а Бах боится действовать в рамках спорта. Это политика, а она должна быть отдельно от спорта, но этого нет. Так что пока остаемся в листе ожидания», – заявил он.