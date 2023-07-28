Тягачев о допуске Харлан: Томас Бах прогнулся

Бывший президент Олимпийского комитета России прокомментировал допуск Харлан до соревнований
Почётный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев прокомментировал допуск саблистки из Украины Ольги Харлан до международных соревнований. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, выдача Харлан лицензии на участие в Олимпийских играх 2024 года говорит о том, что Международный олимпийский комитет «прогнулся».
«Когда Томас Бах говорит о своем любимом виде спорта и извиняется, это, конечно, хорошее дело. Что тут сказать, прогнулся он, тут уж надо либо как-то в сторону спорта смотреть, либо в отставку уходить. Надо заканчивать всю грязь и хулиганство в отношении нашей страны, хотя сомневаюсь, что это пройдет незамеченным для тех же Украины, Англии, США и так далее. Всего плохого в нашу сторону можно сейчас ожидать, а Бах боится действовать в рамках спорта. Это политика, а она должна быть отдельно от спорта, но этого нет. Так что пока остаемся в листе ожидания», – заявил он.
Напомним, что 27 июля во время чемпионата мира по фехтованию в Милане, Ольга Харлан отказалась пожимать руку своей сопернице из России Анне Смирновой. В ответ на попытку Смирновой пожать руку, Харлан выставила в её сторону остриё сабли. После инцидента судьи приняли решение дисквалифицировать украинку за неспортивное поведение, однако потом это решение пересмотрели и отменили.