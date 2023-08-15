Журова оценила вероятность бойкота Олимпиады рядом стран из-за участия РФ
Депутат Госдумы и заслуженный мастер спорта в конькобежном спорте Светлана Журова прокомментировала сообщения о возможном бойкоте Олимпийских игр из-за участия в них России. Об этом сообщает «Газета.ру».
По её словам, подобные сообщения являются попыткой политического пиара.
«Во-первых, это может быть. Но, во-вторых, Бах (президент Международного олимпийского комитета Томас Бах – прим. ред.), по-моему, однозначно сказал, что не допустит никаких бойкотов. Гипотетически бойкотировать что-либо – зачем? Это просто политический пиар. Политическое воздействие. Никто не знает и не понимает, что будет через какое-то время. Такие заявления сейчас делаются для того, чтобы это все звучало и оставалось в повестке», – заявила она.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в случае допуска до Олимпийских игр-2024 в Париже спортсменов из России и Белоруссии, 35 стран готовы выступить с бойкотом соревнований.