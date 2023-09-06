Журова высказалась о претензиях WADA к Франции

Если WADA действует последовательно, то тогда, конечно, оно должно делать замечания по поводу нарушения антидопинговых правил, в том числе и антидопинговыми органами страны, не только России, но и другим государствам. В свое время эта тема, связанная с Россией, была сильно политизирована. И мы при этом всегда делали замечания WADA о том, что у других стран не меньше нарушений, чем у России. Особенно если говорить о количестве случаев тестирования, в ходе которых так или иначе были нарушены соответствующие правила. Поэтому если в этом смысле WADA хочет сохранить свое лицо и говорить о том, что агентство независимо, а его решения не политизированы, то тогда там должны указывать и на нарушения других стран, как сейчас происходит в случае с Францией.

Светлана Журова Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ