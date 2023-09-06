Журова высказалась о претензиях WADA к Франции
Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с Рамблером прокомментировала претензии Всемирного антидопингового агентства (WADA) к французским антидопинговым органам.
Ранее WADA обвинило комиссию Французского антидопингового агентства (AFLD) в принятии решений, "явно не соответствующих ни мировому антидопинговому кодексу, ни прецедентному праву Спортивного арбитражного суда", и пригрозило санкциями. В организации указали на три недавних решения французских властей по допингу и раскритиковали их за "недостаточную жесткость". Дисциплинарная комиссия AFLD в ответ осудила "невероятную попытку давления" со стороны WADA.
Если WADA действует последовательно, то тогда, конечно, оно должно делать замечания по поводу нарушения антидопинговых правил, в том числе и антидопинговыми органами страны, не только России, но и другим государствам. В свое время эта тема, связанная с Россией, была сильно политизирована. И мы при этом всегда делали замечания WADA о том, что у других стран не меньше нарушений, чем у России. Особенно если говорить о количестве случаев тестирования, в ходе которых так или иначе были нарушены соответствующие правила. Поэтому если в этом смысле WADA хочет сохранить свое лицо и говорить о том, что агентство независимо, а его решения не политизированы, то тогда там должны указывать и на нарушения других стран, как сейчас происходит в случае с Францией.Светлана ЖуроваОлимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ
Журова допустила, что для расследования возможных нарушений Франции будет создана специальная комиссия.
"Несомненно, Франция захочет получить объяснения, почему к ней предъявляют претензии. Может быть, в стране считают, что нарушений не было... Я знаю, что в свое время ряд французских спортсменов подали в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека) на WADA. Дело было связано нарушением их прав офицерами, которые приходили к ним в неурочное или неподходящее время и заставляли сдавать пробы, проходить скрытый допинг-контроль. Но тогда они проиграли все суды", — сказала она.
Во Франции могли быть случаи, когда спортсмен отказывался проходить тестирование, полагая, что соответствующая процедура нарушает его права, допустила Журова.
"Возможно, накопилась какая-то критическая масса подобных случаев, и теперь у WADA появились претензии к французским спортсменам, федерациям и антидопинговым органам", — заявила олимпийская чемпионка.
"Посмотрим, чем все это закончится и будут ли проводиться какие-то расследования, как это было в случае с Россией. Мы, например, сделали фундаментальные выводы из всего, что с нами произошло, из тех ошибок, которые допускали. В ряде наших федераций сейчас отмечают, что они абсолютно стерильны в части использования допинга. Мы точно не про это... Но спортсмены есть спортсмены, в разных странах они примерно одинаковы. И когда спортсмен очень много тренируется, то часто бывает так, что он не уделяет достаточного внимания возможным нарушениям неких процедур, связанным с антидопинговыми правилами", — добавила Журова, выразив надежду, что итоги разбирательства по делу Франции, как и в случае с Россией, будут представлены публике.
Ранее руководитель спортивной практики "Клевер консалт" юрист Анна Анцелиович в беседе с ТАСС выразила мнение, что претензии WADA к французским антидопинговым органам не отразятся на проведении Олимпийских игр в Париже.