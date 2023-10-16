Одна из лучших в России: какой была альпинистка Надежда Оленева

Российская альпинистка Надежда Оленева погибла в горах Непала во время восхождения в составе группы на восьмитысячник Дхаулагири. Спортсменка упала в расщелину, находясь на высоте около 6 680 метров, сообщает ТАСС.

Надежда Оленева родилась 19 ноября 1985 года в Перми. Профессиональным альпинизмом девушка увлеклась в возрасте 20 лет. За это время спортсменка совершила более 200 восхождений.

В 2017-м Оленева окончила Центральную школу инструкторов альпинизма. В 2022-м спортсменка выиграла национальное первенство в высотно-техническом классе при восхождении на пик Королева по Северной стене (Киргизия) — 5816 м.

Надежда Оленева была мастером спорта и входила в сборную России по альпинизму. На ее счету множество различных премий и достижений, рассказал «Коммерсантъ».