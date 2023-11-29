Россиян будут проверять по критериям допуска к Играм в Париже

«Мы уже говорили, что примем решение (по допуску на Олимпиаду — прим. ред), когда наступит правильный момент, и возьмем необходимое время для принятия решения. И, конечно, в какой-то момент мы должны будем дать атлетам ясность по поводу их участия. Дедлайн дать не могу, ситуация все время меняется, мы дадим вам знать, когда решение будет принято», — добавил он.