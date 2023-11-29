Россиян будут проверять по критериям допуска к Играм в Париже

Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс заявил, что международные спортивные организации намерены проверять спортсменов из России и Белоруссии на предмет соответствия критериям допуска до Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает РИА «Новости. Спорт».

Россиян будут проверять по критериям допуска к Играм в Париже
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Такое заявление Адамс сделал во время пресс-конференции после первого дня заседания исполкома МОК. По его словам, спортсменов из России и Белоруссии проверят ещё до начала Олимпиады, а также, возможно, будут дополнительно проверять во время проведения соревнований. Адамс также добавил, что МОК уже собирает необходимую информацию о спортсменах.

«Мы уже говорили, что примем решение (по допуску на Олимпиаду — прим. ред), когда наступит правильный момент, и возьмем необходимое время для принятия решения. И, конечно, в какой-то момент мы должны будем дать атлетам ясность по поводу их участия. Дедлайн дать не могу, ситуация все время меняется, мы дадим вам знать, когда решение будет принято», — добавил он.

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