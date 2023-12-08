Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение допустить спортсменов из России и Белоруссии до Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщается на официальном сайте комитета.

Отмечается, что россияне и белорусы будут выступать в нейтральном статусе. Кроме того, до соревнований будут допущены только те спортсмены, которые прошли квалификацию в соответствующих видах спорта.