Саблистка Дьяченко высказалась о допуске россиян на Олимпиаду
Российская саблистка Екатерина Дьяченко заявила, что спортсменам из РФ стоит ехать на Олимпийские игры даже под нейтральным статусом. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению Дьяченко, российские спортсмены должны участвовать в Олимпийских играх даже под нейтральным статусом, так как все они проделывают огромную работу, которая не должна пропасть даром. При этом саблистка добавила, что на их месте и сама бы поехала на соревнования.
«Я как спортсмен считаю, что на Олимпиаду надо ехать под любым флагом, потому что та огромная работа, которая проделана спортсменами, не должна попасть зря — ребята должны получить свой шанс. Обидно, что у них не будет нашего гимна, нашей формы, нашего флага, но тот результат, который они покажут — это для нас и за нас. Я бы на их месте поехала. И потом — ведь мы все знаем, что они наши, мы будем их вдвойне поддерживать», — рассказала она.
Ранее Международный олимпийский комитет допустил российских спортсменов до Игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе.