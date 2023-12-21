Саблистка Дьяченко высказалась о допуске россиян на Олимпиаду

Российская саблистка Екатерина Дьяченко заявила, что спортсменам из РФ стоит ехать на Олимпийские игры даже под нейтральным статусом. Об этом сообщает ТАСС.

Саблистка Дьяченко высказалась о допуске россиян на Олимпиаду
© РИА Новости

По мнению Дьяченко, российские спортсмены должны участвовать в Олимпийских играх даже под нейтральным статусом, так как все они проделывают огромную работу, которая не должна пропасть даром. При этом саблистка добавила, что на их месте и сама бы поехала на соревнования.

«Я как спортсмен считаю, что на Олимпиаду надо ехать под любым флагом, потому что та огромная работа, которая проделана спортсменами, не должна попасть зря — ребята должны получить свой шанс. Обидно, что у них не будет нашего гимна, нашей формы, нашего флага, но тот результат, который они покажут — это для нас и за нас. Я бы на их месте поехала. И потом — ведь мы все знаем, что они наши, мы будем их вдвойне поддерживать», — рассказала она.

Ранее Международный олимпийский комитет допустил российских спортсменов до Игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

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