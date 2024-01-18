Ирина Винер прокомментировала слова Назаренко о домогательствах тренера
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер прокомментировала слова олимпийской чемпионки в групповых упражнениях Анастасии Назаренко о домогательствах со стороны тренера. Об этом сообщает «Матч.тв».
По словам Винер, она никогда не слышала о подобных случаях.
«Я не слышала о подобном. У нас такого никогда не было. Мужчины-хореографы были, но все были очень воспитанными, интеллигентными», — заявила она.
Ранее Анастасия Назаренко заявила, что в начале спортивной карьеры работала с тренером, который домогался гимнасток. По её словам, тренер выгонял девушек с занятий за оплошности, а когда спортсменки приходили с извинениями, «трогал там, где не должен был, и это было очень часто». При этом Назаренко не стала называть имя этого тренера.