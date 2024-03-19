Россиянам запретили участвовать в церемонии открытия Игр в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал требования к спортсменам, которые выступят на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе — к ним относятся спортсмены из России и Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости. Спорт».

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Как заявил директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод, согласно требованиям МОК, на Олимпиаду в Париже будет допущено только 55 россиян. При этом 12 из них уже прошли квалификацию. Сам Маклеод полагает, что, скорее всего, на Олимпийских играх 2024 года смогут выступить только 36 спортсменов из России.

«На данный момент 12 нейтральных спортсменов из России и 7 из Белоруссии. Это среди 6 тысяч отобравшихся. Наиболее вероятный сценарий — в итоге отберутся 36 и 22 спортсмена соответственно, максимальное число — 55 и 28 соответственно. В Токио принимали участие 330 спортсменов из России», — заявил он.

При этом спортсмены из России не будут допущены до церемонии открытия Игр. Как уточнил Маклеод, решение о допуске россиян к церемонии закрытия будет принято позже.

«Нейтральные спортсмены не будут участвовать в параде делегаций, так как они нейтральные, но им дадут возможность прочувствовать это событие. Это тот же принцип, по которому участвовали в церемонии открытия в нейтральном статусе спортсмены Югославии в 1992 году. Решение по церемонии закрытия будет принято позднее», — заявил он.

Кроме того, исполком МОК также утвердил флаг и гимн для нейтральных атлетов, который был создан специально для этой цели. Отмечается, что в гимне не будет слов. При этом все медали, заработанные спортсменами в нейтральном статусе, не будут учитываться в таблице медалей.

Помимо этого, для участия в Играх в Париже нейтральным атлетам из России и Белоруссии необходимо будет подписать условия участия в Олимпийских играх. В них содержится в том числе и обязательство соблюдать «миротворческую миссию олимпийского движения». Впрочем, этот документ подписывают все принимающие участие в Играх спортсмены.

Ранее МОК призвал спортсменов отказаться от участия в «Играх дружбы» в России.