Плющенко озвучил позицию по бойкоту ОИ-2024 россиянами

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выступил против бойкота Олимпийских игр. Свое мнение на этот счет он высказал в интервью «Аргументам и фактам».

Плющенко отметил, что сейчас российские спортсмены переживают «сложное время», поскольку их «никуда не пускают». Несмотря на это их «призывают бойкотировать игры», указал он.

«Я считаю, что не надо этого делать. Да, надо поехать в нейтральном статусе и доказать своими медалями, результатом, что мы самые лучшие. Настолько нужно подготовиться, настолько "вынести" всех, чтобы все сразу поняли, откуда мы и из какой страны приехали. Наш гимн будет в сердце у наших спортсменов, наш флаг будет в сердце, наша страна», — сказал Плющенко.

По его мнению, при бойкоте ОИ все медали получат другие спортсмены, что «неправильно». Плющенко уверен, что российские атлеты должны «бороться и отстаивать позиции» РФ так, чтобы «заставить их нас уважать».

Ранее МОК опубликовал требования к спортсменам из России для участия в ОИ-2024. В частности, там заявили, что в Олимпиаде смогут принять участие только 55 россиян и их не допустят до церемонии открытия соревнований, поскольку все они будут выступать в нейтральном статусе.