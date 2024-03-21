Сорокин прокомментировал обвинения в политизированности Игр дружбы

Генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин прокомментировал обвинения Международного олимпийского комитета (МОК) в политизированности соревнований. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Сорокина, обвинения являются необоснованными, а Игры дружбы не имеют никакой связи с политикой. Кроме того, он назвал уход от политики в спорте одной из целей соревнований.

«Очень странное заявление о политизации. Мы, наоборот, стремимся сделать так, чтобы крупные спортивные соревнования не имели никакой связи с политикой, а слышим обвинения необоснованные. Мне показалось это очень странным», — заявил он.

Ранее в МОК призвали спортсменов отказаться от участия в «Играх дружбы» в России.