Новый министр спорта высказался об отстранении спортсменов РФ

Дегтярев назвал отстранение российских спортсменов незаслуженным
Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что российских спортсменов незаслуженно отстранили от международных соревнований. Об этом сообщает «Матч.тв».
По словам Дегтярева, под его руководством Министерство спорта будет отстаивать права и интересы российских спортсменов. При этом министр назвал спортивную отрасль в стране «мощнейшей» — по его мнению, она оказывает влияние практически на каждого гражданина страны.
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«Чувствительное, конечно, отстранение наших спортсменов, отвратительное, нарушает все спортивные принципы. Но мы же видим, что эта линия началась после воссоединения Севастополя и Крыма с Россией, после великолепной Олимпиады, которая прошла в Сочи. Это предтеча большого, можно, наверное, назвать конфликта с Западом. Спортсмены пострадали совершенно незаслуженно. Будем отстаивать их права, и развивать одновременно форматы играть с дружественными странами», — рассказал он.
Дегтярев также добавил, что министерство будет работать над проведением клубных соревнований на международном уровне, а также над поддержкой детско‑юношеского спорта.
14 мая Госдума одобрила кандидатуру Дегтярева на должность министра спорта. Ранее он занимал пост губернатора Хабаровского края.