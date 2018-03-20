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Кафельников закрутил роман cо стюардессой
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Кафельников закрутил роман cо стюардессой 

Рамблер 41 минуту назад
В Сети появились кадры, на которых известный спортсмен Евгений Кафельников запечатлен с некой блондинкой. Избранницу 44-летнего теннисиста зовут так же, как и его дочь, — Алесей.
1/7  "Бортпроводница, напоминающая героиню Диснея Рапунцель, уже переехала к Кафельникову на Остоженку и даже подружилась с его дочерью-тезкой", - передает Super.ru
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2/7  По словам модели Алеси Кафельниковой, девушка отца по утрам готовит ей кашу
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7/7  Евгений Кафельников с бывшей супругой Марией и дочерью Алесей
Фото:
Сообщение о том, что у 44-летнего Евгения Кафельникова роман с привлекательной бортпроводницей, появилось в Telegram-канале Super. Этот же источник опубликовал фотографии избранницы теннисиста.
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