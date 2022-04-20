Это было ожидаемо, потому что идет так называемая культура отказа от России, которая пропагандируется Западом. Эта пропаганда заключается еще и в том, чтобы не делать это одновременно и по всем фронтам. То есть санкции в спорте, в сфере культуры, в экономике, политические санкции должны идти постепенно, чтобы каждый день западная аудитория чувствовала, что какие-то меры по отношению к России применяются. Такое же отношение было к нашему спорту, когда был допинговый кейс. Тогда тоже не в одночасье всем федерациям и всей стране сказали, мол, вот вам дорожная карта, выполните ее - и вы вернетесь полноценно, с флагом и гимном. Это было сделано потом, уже через много лет. Как я говорила, "собачке отрезали хвост постепенно", все время появлялось что-то новое.



Сейчас абсолютно похожая тактика. То одна федерация (вводит запрет для российских спортсменов - прим. ред.), то вторая федерация... И все время это все на слуху, все это звучит в западной прессе. И я была удивлена, что эту меру к нашим теннисистам не применили раньше. Но это я удивлена, а у них, видимо, это все достаточно жестко спланировано. Последние, кто остался, - это российские хоккеисты в НХЛ. И мы в ожидании... Я вижу, что все это уже докатилось до киберспорта, уже ребятам, которые играют даже в интернациональных командах, не дают визы...



Здесь есть еще один очень важный факт: если раньше говорили, мол, ты откажись, подпиши бумаги, публично осуди (спецоперацию РФ на Украине - прим. ред), тогда мы тебе дадим возможность выступать. А сейчас, как мы видим, этого уже не требуют. Может быть, понимают, что наши спортсмены не будут этого делать. И что требовать от этого странно, а если потребовать - потом это никто не выполнит. Хотя, может быть, они какую-то показательную историю с удовольствием бы использовали. Например, кто-то бы согласился и сделал публичное заявление, а они бы этому одному спортсмену дали возможность выступать. Но тут вступает другое... Почему суды не встают на нашу сторону? Если международные федерации, спортсмены согласятся с тем, что, действительно, юридических оснований отказывать россиянам в выступлениях и в проведении соревнований вроде как нет, тогда соревнований не будет в принципе. То есть говорят, мол, вы, Россия, разрушаете весь мировой спорт, потому что с вами никто соревноваться не хочет, значит, соревнование не состоится. По крайней мере в полном объеме. Может быть, приедут какие-то азиатские страны, страны бывшего Советского Союза, они, может быть, и примут участие, но все равно это не будет полноценно. И для международной федерации, в обязанности которой входит развивать спорт в мире в целом и приглашать все страны для участия, получается, что этот принцип нарушается из-за одной страны. Поэтому говорят, мол, Россия, извините, мы тут ничего не можем поделать, мы не можем согласиться с вашим участием по той причине, что тогда этих соревнований просто не будет. Поэтому может получиться так, что какой-то спортсмен публично выступит, осудит, ему разрешат выступать, но дальше с ним не выйдут выступать другие только потому, что он русский. Мы понимаем, что русофобия достигла апофеоза.



На Уимблдоне все так же. Турнир стартует не сегодня, не завтра. Еще есть время, а уже не допускают спортсменов. Это необычно для меня.



Светлана Журова Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ