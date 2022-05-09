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1 час назад

Билл Гейтс раскритиковал теннисиста Джоковича

Елена Прошина

Миллиардер Билл Гейтс рекомендовал 20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» сербскому теннисисту Новаку Джоковичу вакцинироваться от коронавируса. Об этом пишет «Газета.Ru».

Билл Гейтс раскритиковал теннисиста Джоковича
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что первая ракетка мира Джокович, из-за своего нежелания вакцинироваться, был вынужден пропустить три крупных турнира. С открытого чемпионата Австралии его депортировали со скандалом.

«Жаль, что переживания по поводу здоровья настолько серьезны, что такие люди не помогают в деле защиты общества. Если ты вдохновляешь многих, тебе доверяют люди, то в таком случае становится сложнее добиться необходимого уровня вакцинации. Я во многом восхищаюсь им, но мне хотелось бы, чтобы его позиция по вакцинации была иная», - подчеркнул Билл Гейтс.

Ранее сообщалось, что россиянин Андрей Рублев победил Джоковича в финале белградского турнира. Он обыграл его со 6:2, 6:7 (4:7), 6:0 и стал 11-м игроком, который смог всухую выиграть у серба.

Теннис,Андрей Рублев,Билл Гейтс,Новак Джокович,
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