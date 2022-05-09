Билл Гейтс раскритиковал теннисиста Джоковича

Миллиардер Билл Гейтс рекомендовал 20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» сербскому теннисисту Новаку Джоковичу вакцинироваться от коронавируса. Об этом пишет «Газета.Ru».
Отмечается, что первая ракетка мира Джокович, из-за своего нежелания вакцинироваться, был вынужден пропустить три крупных турнира. С открытого чемпионата Австралии его депортировали со скандалом.
«Жаль, что переживания по поводу здоровья настолько серьезны, что такие люди не помогают в деле защиты общества. Если ты вдохновляешь многих, тебе доверяют люди, то в таком случае становится сложнее добиться необходимого уровня вакцинации. Я во многом восхищаюсь им, но мне хотелось бы, чтобы его позиция по вакцинации была иная», - подчеркнул Билл Гейтс.
Ранее сообщалось, что россиянин Андрей Рублев победил Джоковича в финале белградского турнира. Он обыграл его со 6:2, 6:7 (4:7), 6:0 и стал 11-м игроком, который смог всухую выиграть у серба.