Билл Гейтс раскритиковал теннисиста Джоковича

«Жаль, что переживания по поводу здоровья настолько серьезны, что такие люди не помогают в деле защиты общества. Если ты вдохновляешь многих, тебе доверяют люди, то в таком случае становится сложнее добиться необходимого уровня вакцинации. Я во многом восхищаюсь им, но мне хотелось бы, чтобы его позиция по вакцинации была иная», - подчеркнул Билл Гейтс.