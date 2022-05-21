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1 час назад

"Очень плохое решение": Долгополов обвинил ATP в поддержке «российской пропаганды»

Илья Родин

Украинский теннисист Александр Долгополов подверг резкой критике в соцсетях решение Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) не присуждать рейтинговые очки участникам Уимблдонского турнира из-за отстранения от него российских и белорусских спортсменов. Об этом пишет РИА «Новости».

"Плохое решение": Долгополов обвинил ATP в поддержке «российской пропаганды»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Молодцы, ATP и WTA, вы сделали российского пропагандиста №1 [телеведущего Владимира Соловьева] счастливым, отобрав очки у Уимблдона. Наверняка это разлетится по всей российской пропаганде. Очень плохое решение. На двух стульях усидеть не получится», - уточнил Александр Долгополов.

Он отметил также, что «с очками или без, есть вещи гораздо важнее тенниса, и в эти тяжелые времена Уимблдон встал на правильную сторону и сохранит свою безупречную репутацию. Что касается остальных, это их выбор».

Как весь теннисный мир поддержал Россию

Агентство напомнило, что помимо турнира «Большого шлема», российским и белорусским теннисистам запретили выступать на соревнованиях, проходящих под эгидой Ассоциации лаун-тенниса.

Теннис,Александр Долгополов,Владимир Соловьев,
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