"Плохое решение": Долгополов обвинил ATP в поддержке «российской пропаганды»

Украинский теннисист Александр Долгополов подверг резкой критике в соцсетях решение Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) не присуждать рейтинговые очки участникам Уимблдонского турнира из-за отстранения от него российских и белорусских спортсменов. Об этом пишет РИА «Новости».

«Молодцы, ATP и WTA, вы сделали российского пропагандиста №1 [телеведущего Владимира Соловьева ] счастливым, отобрав очки у Уимблдона. Наверняка это разлетится по всей российской пропаганде. Очень плохое решение. На двух стульях усидеть не получится», - уточнил Александр Долгополов.

Он отметил также, что «с очками или без, есть вещи гораздо важнее тенниса, и в эти тяжелые времена Уимблдон встал на правильную сторону и сохранит свою безупречную репутацию. Что касается остальных, это их выбор».