Уроженка Москвы впервые в карьере выиграла Уимблдон

Казахстанская теннисистка, уроженка Москвы Елена Рыбакина выиграла Уимблдон, но не получит рейтинговые очки в топе лучших теннисистов мира. Об этом сообщает «Лента.ру».

В финале турнира казахстанская теннисистка победила француженку Онс Жабер со счетом 3:6 6:2 6:2. Матч продлился 1 час 49 минут.

Рыбакина посочувствовала отстраненным от Уимблдона россиянам. По ее словам, все спортсмены "хотят соревноваться" и они "не выбирали, где им рождаться".

20 апреля организаторы Уимблдона объявили, что не допустят к участию в турнире спортсменов из Белоруссии и России. После этого Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) осудили организаторов и наложили на турнир санкции: он лишен возможности присваивать теннисистам рейтинговые очки.

Россиянка Рыбакина перешла в сборную Казахстана в 2018-м