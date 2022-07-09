Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+23° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
32 минуты назад

Уроженка Москвы Рыбакина выиграла Уимблдон

Майк Габриелян

Казахстанская теннисистка, уроженка Москвы Елена Рыбакина выиграла Уимблдон, но не получит рейтинговые очки в топе лучших теннисистов мира. Об этом сообщает «Лента.ру».

Уроженка Москвы впервые в карьере выиграла Уимблдон
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В финале турнира казахстанская теннисистка победила француженку Онс Жабер со счетом 3:6 6:2 6:2. Матч продлился 1 час 49 минут.

Рыбакина посочувствовала отстраненным от Уимблдона россиянам. По ее словам, все спортсмены "хотят соревноваться" и они "не выбирали, где им рождаться".

20 апреля организаторы Уимблдона объявили, что не допустят к участию в турнире спортсменов из Белоруссии и России. После этого Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) осудили организаторов и наложили на турнир санкции: он лишен возможности присваивать теннисистам рейтинговые очки.

Джокович пробился в финал Уимблдона

Россиянка Рыбакина перешла в сборную Казахстана в 2018-м

Ранее Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, что Рыбакина перешла в другое спортивное гражданство, потому что «там предложили лучшие условия, чем тогда могли дать мы».

Теннис,Елена Рыбакина,Онс Жабер,Шамиль Тарпищев,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители