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47 минут назад

Первая ракетка России призвала спортсменов менять гражданство

Елена Прошина

Первая ракета РФ Дарья Касаткина посоветовала молодым российским спортсменам менять гражданство. Об этом она заявила в эфире YouTube-канала «Витя Кравченко».

Первая ракетка России призвала спортсменов менять гражданство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Думаю, многие талантливые дети, у родителей которых будет возможность, будут менять гражданство. Если честно, у нас вопросы уже такие ходят: нас отстраняют от Уимблдона, мы не знаем, что будет дальше… А что касается детей, то я могу сказать: если есть такая возможность, ребят, меняйте спортивное гражданство», — сказала спортсменка.

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За свою карьеру 25-летняя Дарья Касаткина четыре раза становилась победителем турнира Женской теннисной ассоциации и семь раз на турнире ITF. В начале этого лета спортсменка впервые вышла в полуфинал "Ролан Гаррос".

Напомним, что ранее в эфире YouTube-канала «Витя Кравченко» Дарья Касаткина совершила каминг-аут.

Теннис,Дарья Касаткина,
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