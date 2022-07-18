Первая ракетка России призвала спортсменов менять гражданство

«Думаю, многие талантливые дети, у родителей которых будет возможность, будут менять гражданство. Если честно, у нас вопросы уже такие ходят: нас отстраняют от Уимблдона, мы не знаем, что будет дальше… А что касается детей, то я могу сказать: если есть такая возможность, ребят, меняйте спортивное гражданство», — сказала спортсменка.