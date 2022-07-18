Первая ракетка России призвала спортсменов менять гражданство

Первая ракета РФ Дарья Касаткина посоветовала молодым российским спортсменам менять гражданство. Об этом она заявила в эфире YouTube-канала «Витя Кравченко».
«Думаю, многие талантливые дети, у родителей которых будет возможность, будут менять гражданство. Если честно, у нас вопросы уже такие ходят: нас отстраняют от Уимблдона, мы не знаем, что будет дальше… А что касается детей, то я могу сказать: если есть такая возможность, ребят, меняйте спортивное гражданство», — сказала спортсменка.
За свою карьеру 25-летняя Дарья Касаткина четыре раза становилась победителем турнира Женской теннисной ассоциации и семь раз на турнире ITF. В начале этого лета спортсменка впервые вышла в полуфинал "Ролан Гаррос".
Напомним, что ранее в эфире YouTube-канала «Витя Кравченко» Дарья Касаткина совершила каминг-аут.