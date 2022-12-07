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1 час назад

Теннисная ассоциация Британии заплатит штраф за недопуск россиян

Елена Прошина

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) оштрафовала Ассоциацию лаун-тенниса (LTA) и Всеанглийский клуб лаун-тенниса (AELTC) и крокета на сумму в 1 миллион долларов за отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в турнирах. Об этом сообщает Daily Mail.

Теннисная ассоциация Британии заплатит штраф за недопуск россиян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Финансовые последствия как этого штрафа, так и штрафа WTA окажут существенное влияние на способность LTA развивать и принимать теннис в этой стране. Например, мы планировали провести ряд турниров уровня ATP Challenger, чтобы предоставить больше возможностей игрокам с более низким рейтингом в первом квартале 2023 года, и теперь не сможем этого сделать, особенно учитывая возможность дальнейших штрафов. Мы тщательно обдумаем наш ответ и ждем результатов нашей апелляции на решение и санкции WTA», – рассказали в Ассоциации лаун-тенниса.

Кроме того, в ATP заявили, что LTA могут и вовсе исключить из тура, если спортсменов из России и Беларуси не допустят до Уимблдона и других британских турниров в следующем году.

Ранее глава Польской ассоциации тенниса ушел в отставку после обвинений в растлении несовершеннолетних.

Теннис,
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