Теннисная ассоциация Британии заплатит штраф за недопуск россиян

«Финансовые последствия как этого штрафа, так и штрафа WTA окажут существенное влияние на способность LTA развивать и принимать теннис в этой стране. Например, мы планировали провести ряд турниров уровня ATP Challenger, чтобы предоставить больше возможностей игрокам с более низким рейтингом в первом квартале 2023 года, и теперь не сможем этого сделать, особенно учитывая возможность дальнейших штрафов. Мы тщательно обдумаем наш ответ и ждем результатов нашей апелляции на решение и санкции WTA», – рассказали в Ассоциации лаун-тенниса.