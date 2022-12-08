Россиян могут допустить на Уимблдон из-за угрозы санкций

Организаторы международного теннисного турнира Уимблдон готовы допустить спортсменов из России и Беларуси в следующем году. Об этом сообщает Times со ссылкой на источники.

Сообщается, что перед турниром в 2022 году у организаторов были серьёзные опасения по поводу возможных «политических жестов» в поддержку спецоперации от спортсменов. Но россияне и белорусы выступили в нейтральном статусе, и политических акций с их стороны не последовало. Впрочем, окончательное решение по этому вопросу ещё не принято. Основным препятствием на пути возвращения российских и белорусских спортсменов в турниры называют возможное сопротивление со стороны правительства Британии.