Россиян могут допустить на Уимблдон из-за угрозы санкций

Организаторы международного теннисного турнира Уимблдон готовы допустить спортсменов из России и Беларуси в следующем году. Об этом сообщает Times со ссылкой на источники.
Решение организаторов изменил ощутимый штраф в размере 1 миллиона долларов, который Ассоциация теннисистов-профессионалов взяла с Ассоциации лаун-тенниса Великобритании за недопуск спортсменов из этих стран.
Сообщается, что перед турниром в 2022 году у организаторов были серьёзные опасения по поводу возможных «политических жестов» в поддержку спецоперации от спортсменов. Но россияне и белорусы выступили в нейтральном статусе, и политических акций с их стороны не последовало. Впрочем, окончательное решение по этому вопросу ещё не принято. Основным препятствием на пути возвращения российских и белорусских спортсменов в турниры называют возможное сопротивление со стороны правительства Британии.
О штрафе за недопуск россиян и белорусов стало известно 7 декабря.
«Финансовые последствия как этого штрафа, так и штрафа WTA окажут существенное влияние на способность LTA развивать и принимать теннис в этой стране», – прокомментировали ситуацию в Ассоциации лаун-тенниса.