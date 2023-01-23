На матче теннисного чемпионата Australian Open в Мельбурне охранник пытался отобрать у фаната сербский флаг, приняв его за флаг России. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент попал на видео – на кадрах можно увидеть, как сотрудник стадиона требует отдать сербский флаг, который болельщики принесли с собой. В ответ болельщики обвинили охранника в расизме и устроили громкий скандал.

«Вы расисты! Это сербский флаг! Сербия является центром Балкан в Европе. Вы знаете такую страну?», – спросили разгневанные болельщики охранника.

17 января Федерация тенниса Австралии запретила приносить флаг России и Белоруссии на трибуны.