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49 минут назад

На Australian Open у болельщика пытались отобрать флаг Сербии, приняв его за российский

Елена Прошина

На матче теннисного чемпионата Australian Open в Мельбурне охранник пытался отобрать у фаната сербский флаг, приняв его за флаг России. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент попал на видео – на кадрах можно увидеть, как сотрудник стадиона требует отдать сербский флаг, который болельщики принесли с собой. В ответ болельщики обвинили охранника в расизме и устроили громкий скандал.

«Вы расисты! Это сербский флаг! Сербия является центром Балкан в Европе. Вы знаете такую страну?», – спросили разгневанные болельщики охранника.

17 января Федерация тенниса Австралии запретила приносить флаг России и Белоруссии на трибуны.

На Australian Open в одиночном разряде не осталось российских теннисисток

Ранее австралиец русского происхождения Юджин Роутман заявил, что принесёт на Australian Open флаг Сербии и перевернет его – ранее сотрудники стадиона конфисковали у болельщика российский флаг.

Теннис,Видео,
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