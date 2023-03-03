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1 час назад

После победы в Дубае Рублев написал на камере «Цой жив»

Елена Прошина

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над немецким спортсменом Александром Зверевым в полуфинале турнира ATP в Дубае. После победы Рублев оставил на камере надпись «Tsoi is alive». Об этом сообщает РБК.

После победы в Дубае Рублев написал на камере «Цой жив»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, что надпись «Цой жив» – отсылка к солисту культовой группы «Кино» Виктору Цою и является популярной фразой у фанатов музыканта.

Рублев одержал победу над Александром Зверевым, который является бывшей второй ракеткой мира. Матч завершился со счетом 6:3, 7:6 (11:9). При этом встреча в Дубае была уже шестой игрой между Рублевым и Зверевым, но только в этот раз спортсмен из России смог одержать первенство.

Теннис,Андрей Рублев,Александр Зверев,Виктор Цой,
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