Касаткина захотела выступать на турнирах WTA под радужным флагом

Российская теннисистка Дарья Касаткина ответила на вопрос, тяжело ли ей выступать на турнирах без российского флага. Девушка призналась, что не против выступать в нейтральном статусе, но рассматривает возможность предложить альтернативу Женской теннисной ассоциации. Об этом она рассказала New York Times.

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«Я хочу спросить у WTA, смогу ли я выступать под радужным флагом», — сказала Касаткина.

Летом 2022 года Касаткина совершила каминг-аут. После своего признания теннисистка опубликовала фото с российской фигуристкой Натальей Забияко.

Касаткина является победительницей пяти турниров WTA, обладательницей Кубка Билли Джин Кинг, победительницей одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде. Также российская теннисистка является экс-третьей ракеткой мира в юниорском рейтинге.