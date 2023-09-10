Соболенко пообещала отметить звание первой ракетки мира алкоголем

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что выпьет в честь завоевания звания первой ракетки мира. Такое заявление она сделала на послематчевой пресс-конференции, сообщает «Чемпионат».

Соболенко в финале US Open проиграла американке Кори Гауфф, но, несмотря на поражение, стала первой ракеткой мира. Это немного смягчило её разочарование от поединка.

«Поэтому, наверное, сейчас я не настолько расстроена. Но буду, так что точно пойду выпить. Да, мы, спортсмены, тоже иногда пьём, но немного», - с улыбкой сказала Соболенко.

По её словам, потребовались годы тяжелой работы для достижения такого результата. Она гордится этим званием и хочет «закончить год первой ракеткой», поэтому «держится на позитиве и мотивирована».