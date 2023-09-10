Соболенко пообещала отметить звание первой ракетки мира алкоголем
Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что выпьет в честь завоевания звания первой ракетки мира. Такое заявление она сделала на послематчевой пресс-конференции, сообщает «Чемпионат».
Соболенко в финале US Open проиграла американке Кори Гауфф, но, несмотря на поражение, стала первой ракеткой мира. Это немного смягчило её разочарование от поединка.
«Поэтому, наверное, сейчас я не настолько расстроена. Но буду, так что точно пойду выпить. Да, мы, спортсмены, тоже иногда пьём, но немного», - с улыбкой сказала Соболенко.
По её словам, потребовались годы тяжелой работы для достижения такого результата. Она гордится этим званием и хочет «закончить год первой ракеткой», поэтому «держится на позитиве и мотивирована».
Поединок Соболенко и Гауфф продолжался 2 часа и завершился со счетом 6:2, 3:6, 2:6 в пользу Гауфф. Соболенко впервые вышла в финал US Open. Ранее она победила на Australian Open 2023 года.