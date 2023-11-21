Российская теннисистка опубликовала откровенные снимки. Фоторепортаж

Российская теннисистка Анастасия Потапова порадовала поклонников целой серией новых снимков в самых разных образах. Спортсменка опубликовала фотографии на своей странице в социальных сетях. В последнем посте Потапова предстала перед поклонниками в откровенном черном боди при приглушенном свете. «Женщина-кошка», — подписала пост теннисистка. Об этом сообщает Lenta.ru.

На других снимках 22-летняя спортсменка покрасовалась в белом топе с открытым животом и приталенных джинсах, а также сфотографировалась в теплой серой кофте с открытыми ногами. Во всех случаях девушка получила восторженные комментарии от поклонников.

На счету Потаповой числятся пять побед на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA), из которых две - в одиночном разряде. В текущем сезоне российская теннисистка выиграла турнир серии WTA-250 в австрийском Линце. На турнирах Большого шлема лучшим достижением спортсменки стал выход в третий круг на «Уимблдоне» и «Ролан Гарросе».