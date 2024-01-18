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Украинская теннисистка протянула сопернице из России ракетку вместо рукопожатия

В конце матча второго круга на Открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне украинская спортсменка Даяна Ястремская протянула ракетку сменившей гражданство сопернице Варваре Грачевой, которая раньше выступала за Россию. Таким жестом спортсменки заменили традиционное рукопожатие в конце матча. Об этом сообщает РИА «Новости. Спорт».

Украинка Ястремская не пожала руку Грачевой после победы
© globallookpress.com

Отмечается, что когда матч подошёл к концу и спортсменки подошли к сетке, Ястремская не стала протягивать руку для рукопожатия, но протянула ракетку. Грачева ответила на жест — теннисистки стукнулись ракетками.

Встреча закончилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Ястремской. Грачева представляет на соревнованиях Францию — в прошлом году девушка объявила о смене российского гражданства на французское. Теперь спортсменка считается второй ракеткой Франции (после Каролин Гарсии), при этом ранее Грачева была шестой ракеткой России.

Ранее Грачева рассказала, как получила гражданство Франции.

Теннис
Варвара Грачева
Каролин Гарсия
Даяна Ястремская
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