Украинка Ястремская не пожала руку Грачевой после победы

В конце матча второго круга на Открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне украинская спортсменка Даяна Ястремская протянула ракетку сменившей гражданство сопернице Варваре Грачевой, которая раньше выступала за Россию. Таким жестом спортсменки заменили традиционное рукопожатие в конце матча. Об этом сообщает РИА «Новости. Спорт».

Отмечается, что когда матч подошёл к концу и спортсменки подошли к сетке, Ястремская не стала протягивать руку для рукопожатия, но протянула ракетку. Грачева ответила на жест — теннисистки стукнулись ракетками.

Встреча закончилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Ястремской. Грачева представляет на соревнованиях Францию — в прошлом году девушка объявила о смене российского гражданства на французское. Теперь спортсменка считается второй ракеткой Франции (после Каролин Гарсии), при этом ранее Грачева была шестой ракеткой России.