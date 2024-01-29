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Шарапова обратилась к Синнеру после его победы над Медведевым в финале Australian Open

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала победу итальянца Янника Синнера в финале Открытого чемпионата Австралии над россиянином Даниилом Медведевым.

Шарапова обратилась к Синнеру после его победы над Медведевым
© www.championat.com

«Я знала, что однажды ты пожалеешь об этом. Поздравляю, Чемпион! терпение, уравновешенность и класс», — написала Шарапова, прикрепив к посту старое видео, на котором она вместе с Синнером танцует во время новогодних праздников.

Напомним, Синнер обыграл Медведева в пяти сетах. По ходу матча итальянец совершил яркий камбэк. Он проигрывал со счётом 0:2 по партиям, однако смог перевернуть игру.

Отметим, для Медведева это поражение стало третьим на Открытом чемпионате Австралии. Ранее в решающих матчах турнира он уступал в 2021 и 2022 году.

Медведев заявил, что судороги соперника в 1-м круге AO — 24 спасли его от вылета с турнира

Теннис
Янник Синнер
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