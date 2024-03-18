Россиянин Рублев покинул топ-5 рейтинга ATP

Россиянин Андрей Рублев опустился с пятого на шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

На минувшей неделе Рублев дошел до третьего круга на турнире серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния). Россиянина в рейтинге обошел представитель Германии Александр Зверев, который в четвертьфинале соревнований уступил будущему победителю турнира испанцу Карлосу Алькарасу. Рублев покинул пятерку сильнейших теннисистов мира впервые с середины октября 2023 года.

Касаткина — в шаге от десятки лучших в мире в обновлённом рейтинге WTA

Лидером рейтинга по-прежнему остается серб Новак Джокович, который на завершившемся "Мастерсе" в третьем круге проиграл на тот момент 123-й ракетке мира итальянцу Луке Нарди. Серб впервые с 2019 года сыграл на турнире в США. Второе место в рейтинге сохранил Алькарас, третье - итальянец Янник Синнер, который на турнире в Индиан-Уэллсе потерпел первое поражение в сезоне, проиграв в полуфинале Алькарасу, и прервал 19-матчевую победную серию.

Россиянин Даниил Медведев, который во второй раз подряд дошел до финала "Мастерса" в Индиан-Уэллсе, но вновь проиграл в нем Алькарасу, сохранил четвертую строчку рейтинга. На седьмом месте располагается датчанин Хольгер Руне, на десятом - австралиец Алекс де Минаур, которые также остались на прежних позициях в обновленном рейтинге. Норвежец Каспер Рууд обошел поляка Хуберта Хуркача, теперь спортсмены занимают восьмую и девятую строчку соответственно.

В топ-100 рейтинга ATP входят еще четверо россиян - Карен Хачанов (16-е место; -1 позиция), Роман Сафиуллин (39; +3), Аслан Карацев (41; +3), Павел Котов (67; без изменений).