Томас Бах прокомментировал заявление Медведева об участии в ОИ

В Олимпийских играх в Париже хотят принять участие большое количество российских спортсменов. Об этом заявил глава МОК Томас Бах, передает «РИА Новости».

«Мы знаем, что большое количество российских спортсменов хотят принять участие в Олимпиаде, они участвуют в квалификационных соревнованиях на тех же условиях, что будут применяться на Играх в Париже», — сказал он.

При этом точного числа Бах не назвал. Вместо этого он привел в пример российского теннисиста Даниила Медведева, который ранее заявил, что готов выступить на ОИ-2024. По словам Баха, он не видит причин, по которым он не сможет этого сделать, особенно, учитывая, что спортсмен примет участие в «Ролан Гаррос».

Напомним, что МОК допустил россиян до ОИ-2024 8 декабря. При этом комитет выдвинул ряд условий. В частности, там заявили, что в Олимпиаде смогут принять участие только 55 россиян и их не допустят до церемонии открытия соревнований, поскольку все они будут выступать в нейтральном статусе.