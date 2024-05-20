Обошла профессиональную модель: яркие фотографии Анны Калинской

Российская теннисистка Анна Калинская вновь оказалась в центре громкой любовной истории. Итальянская пресса считает, что на этот раз девушка смогла покорить сердце одного из лидеров рейтинга ATP Янника Синнера. Более того, спортсмен якобы даже расстался с моделью Марией Браччини ради отношений с россиянкой. Об этом сообщает Sportbox.ru.

Все дело в том, что 25-летнюю теннисистку на днях заметили в Турине, где на базе медицинского центра «Ювентуса» проходит лечение 22-летний итальянец. Местным журналистам хватило этого факта, чтобы начать строить различные теории на тему отношений между двумя звездными спортсменами. Пока же слухи романе Анны Калинской и Янника Синнера не подтвердились предлагаем вам посмотреть самые яркие фотографии россиянки — в галерее «Рамблера».