Новак Джокович сенсационно покинул US Open

На стадионе «Артур Эш Стэдиум» проходил матч третьего круга Открытого чемпионата США, в котором сербский теннисист, вторая ракета мира Новак Джокович встречался с представителем Австралии Алексеем Попыриным, занимающим 28 строчку рейтинга. Матч завершился победой Попырина в четврёх сетах: 6:4, 6:4, 2:6, 6:4.

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Продолжительность встречи составила 3 часа 18 минут. За это время Шелтон выполнил 14 эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал пять из 12 брейк-пойнтов. На счету Джоковича 16 подач навылет, 14 двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнтов из 16.

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В 1/8 финала Попырин встретится с представителем США Фрэнсисом Тиафо, занимающим 20 строчку рейтинга.

Теннисисты встречались между собой в четвёртый раз, однако Попырин обыграл Джоковича впервые.