Екатерина Александрова — Арина Соболенко: россиянка выиграла первый сет в матче US Open

В ночь с 30 на 31 августа мск в Нью-Йорке проходит матч 3-го круга US Open — 2024 между второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси и 31-й в рейтинге WTA российской теннисисткой Екатериной Александровой.

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Первая партия в матче осталась за Александровой со счётом 6:2. После двойного обмена соперниц своими взятыми подачами на старте сета российская теннисистка сделала два брейка кряду при счёте 2:2 и 4:2, выиграв пять геймов подряд, начиная со счёта 1:2.

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Победитель матча между Екатериной Александровой и Ариной Соболенко в 4-м круге US Open — 2024 встретится с 35-й в рейтинге WTA Элисе Мертенс из Бельгии, которая переиграла в трёх партиях 14-ю ракетку мира американку Мэдисон Кис — 6:7 (5:7), 7:5, 6:4.