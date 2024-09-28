«Я очень разочарован». Синнер о решении WADA по его допинговому делу

Первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер заявил, что разочарован решением WADA (Всемирное антидопинговое агентство) продолжить процесс против него. Об этом сообщает The Tennis Letter.

Итальянец прокомментировал известие о том, что WADA подает апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на оправдательный приговор по его допинговому делу.

По его словам, он не ожидал подобного решения WADA, поскольку Международное агентство по обеспечению честности тенниса (ITIA) уже рассматривало его дело.

«Я очень разочарован и удивлен апелляцией, потому что у нас уже состоялось три слушания и все закончились для меня очень позитивно», — заявил спортсмен.

Синнер предположил, что борцы с допингом «просто хотят убедиться, что все было сделано правильно».

Сафиуллин проиграл Синнеру в Пекине

Этой весной Синнер дважды сдал положительный допинг-тест на клостебол. В суде он сослался на спрей, который его врач использовал после пореза.

Итальянец избежал наказания, но сегодня WADA объявило, что подало апелляцию в спортивный суд в Лозанне. Агентство требует дисквалифицировать Синнера.