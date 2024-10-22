Эрика Андреева проиграла в первом круге турнира WTA-250 в Гуанчжоу

45-я ракетка мира армянская теннисистка Элина Аванесян уступила 84-й ракетке рейтинга спортсменке из Италии Лючии Бронцетти в матче 1-го круга турнира WTA-250 в Гуанчжоу со счётом 1:6, 4:6.

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Матч продолжался 1 час 16 минут. Армянка допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из девяти, не сделала ни одной подачи навылет. На счету её соперницы два эйса, три двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнта из 11. В следующем круге Бронцетти встретится с румынской теннисисткой Жаклин Кристиан.

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Напомним, турнир в Гуанчжоу проходит с 21 по 27 октября. Призовой фонд составляет $267 082. Победительницей прошлогоднего турнира является китайская теннисистка Ван Сиюй.