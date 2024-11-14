Теннисистка из Чехии отстранена за тот же допинг, что был у Валиевой

Теннисистка из Чехии Никола Бартункова получила отстранение на полгода за тот же допинг, который ранее нашли в пробах российской фигуристки Камилы Валиевой. При этом, последняя была отстранена от соревнований на четыре года. Об этом сообщает Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Согласно сообщению агентства, в пробах Бартунковой нашли триметазидин. В результате девушка согласилась на шестимесячное отстранение, которое уже закончилось — спортсменку наказали еще в апреле. При этом агентство пришло к выводу, что нарушение не было преднамеренным, так как вещество содержалось в загрязненной пищевой добавке. В конце октября в аккредитованной WADA лаборатории в США провели независимую экспертизу, которая доказала правдоподобность того, что Бартункова употребила допинг случайно.

«После расследования ITIA признает, что положительные тесты на триметазидин были вызваны загрязнением добавки, содержащей экстракт расторопши, что нарушение не было преднамеренным, и что игрок не имел никакой существенной вины или халатности», — сообщается на сайте агентства.

Отметим, что Валиева также утверждала, что триметазидин попал в ее организм случайно — по ее словам, ее угостил клубничным десертом дедушка, который страдает проблемами с сердцем. Согласно версии российской спортсменки, он приготовил ей десерт на той же посуде, на которой ранее давил себе таблетки.