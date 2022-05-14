Волейболистка ответила назвавшему ее обезьяной тренеру

Волейболистка «Уралочки» кубинка Айлама Монтальво в социальных сетях заявила, что ее не задели резкие слова главного тренера «Локомотива» Андрея Воронкова. Об этом пишет «Чемпионат».

Фото: URALOCHKA-VC.COM URALOCHKA-VC.COM

Отмечается, что во время проходившего в Калининграде матча между «Локомотивом» и «Уралочкой» Воронков распекал своих подопечных, давал им советы по игре. В частности, он потребовал от одного из них перестать «ловить эту обезьяну».

Момент попал в объективы телекамер и вызвал закономерное возмущение фанатов уральского клуба. Они посчитали, что тренер оскорбил Монтальво и рассказали спортсменке о грубых словах Воронкова.

«Я знаю, кто я, какой у меня цвет кожи, и я горжусь этим. Я не стыжусь этого. Я люблю людей за то, что у них в сердцах, а не из-за цвета кожи, национальности или чего-то ещё», - прокомментировала девушка слова тренера.

Он подчеркнула, что ее «не задели [эти] слова, потому что проблема заключается в том, что человек в погоне за результатом потерял контроль над своим ненасытным эго и оскорбил другого человека. Это лишь демонстрирует отсутствие у него базовых моральных ценностей и профессионализма».