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37 минут назад

Кубинская волейболистка прокомментировала оскорбление тренера "Локомотива"

Илья Родин

Волейболистка «Уралочки» кубинка Айлама Монтальво в социальных сетях заявила, что ее не задели резкие слова главного тренера «Локомотива» Андрея Воронкова. Об этом пишет «Чемпионат».

Волейболистка ответила назвавшему ее обезьяной тренеру
Фото: URALOCHKA-VC.COMURALOCHKA-VC.COM

Отмечается, что во время проходившего в Калининграде матча между «Локомотивом» и «Уралочкой» Воронков распекал своих подопечных, давал им советы по игре. В частности, он потребовал от одного из них перестать «ловить эту обезьяну».

Момент попал в объективы телекамер и вызвал закономерное возмущение фанатов уральского клуба. Они посчитали, что тренер оскорбил Монтальво и рассказали спортсменке о грубых словах Воронкова.

«Я знаю, кто я, какой у меня цвет кожи, и я горжусь этим. Я не стыжусь этого. Я люблю людей за то, что у них в сердцах, а не из-за цвета кожи, национальности или чего-то ещё», - прокомментировала девушка слова тренера.

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Он подчеркнула, что ее «не задели [эти] слова, потому что проблема заключается в том, что человек в погоне за результатом потерял контроль над своим ненасытным эго и оскорбил другого человека. Это лишь демонстрирует отсутствие у него базовых моральных ценностей и профессионализма».

Кроме того, Монтальво поблагодарила «всех сотрудников клуба, которые заняли твёрдую позицию по данному вопросу, моих товарищей по команде и тренеров за поддержку, а также всех, кто написал мне».

Волейбол,Андрей Воронков,
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