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CAS не принял апелляции шести россиян
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CAS не принял апелляции шести россиян 

Рамблер 8 февраля 2018
Спортивный арбитражный суд (CAS) не будет рассматривать апелляции шести россиян на неприглашение на Олимпиаду 2018 года, сообщает пресс-служба суда.
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Судьи CAS решили, что не обладают необходимой юрисдикцией для рассмотрения соответствующих дел.
В рассмотрении апелляций отказали биатлонистам Ирине Старых и Александру Логинову, конькобежцам Денису Юскову и Павлу Кулижникову, прыгуну с трамплина Дмитрию Васильеву и шорт-трекистке Татьяне Бородулиной. Кроме того, выездная комиссия CAS отказалась рассматривать апелляции еще семи россиян — тренеров и врачей.
В понедельник стало известно, что 32 российских спортсмена подали иск к Международному олимпийскому комитету в суд первой инстанции трибунала швейцарской Лозанны, потребовав допустить их к участию в Олимпиаде 2018 года. Атлеты считают решение МОК не пригласить их на Игры непрозрачным, противоправным и дискриминационным по принципу гражданства.
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