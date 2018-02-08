CAS не принял апелляции шести россиян

Спортивный арбитражный суд (CAS) не будет рассматривать апелляции шести россиян на неприглашение на Олимпиаду 2018 года, сообщает пресс-служба суда.

Судьи CAS решили, что не обладают необходимой юрисдикцией для рассмотрения соответствующих дел.

В понедельник стало известно, что 32 российских спортсмена подали иск к Международному олимпийскому комитету в суд первой инстанции трибунала швейцарской Лозанны, потребовав допустить их к участию в Олимпиаде 2018 года. Атлеты считают решение МОК не пригласить их на Игры непрозрачным, противоправным и дискриминационным по принципу гражданства.