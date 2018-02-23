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Триумф Загитовой и грусть Медведевой
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Первое золото на Олимпиаде 

Рамблер 23 февраля 2018
Российская фигуристка Алина Загитова выиграла золото в одиночном катании на Олимпиаде в Пхенчхане. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 239,57 баллов.
1/16  Российская фигуристка Алина Загитова выиграла золото в одиночном катании на Олимпиаде в Пхенчхане.
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2/16  По итогам короткой и произвольной программ она набрала 239,57 баллов.
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3/16  На втором месте – Евгения Медведева ( 238.26 баллов), а на третьем – канадская спортсменка Кейтлин Осмонд (231,01 баллов).
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4/16  Загитова и Медведева лидировали и после короткой программы. Первой ее откатала Медведева, установив мировой рекорд в 81,61 балла. Однако через несколько минут Загитова обновила его, получив от судей 82,92 балла.
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5/16  Обе фигуристки тренируются у Этери Тутберидзе, которая раньше работала с олимпийской чемпионкой Юлией Липницкой.
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6/16  Первое место заняла сборная Канады, на третьем – США. Короткую программу от российской команды представляла Медведева, а произвольную – Загитова.
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7/16  На прошлой неделе российские фигуристы выиграли серебро в командных соревнованиях на Олимпиаде-2018.
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8/16  Мария Сотскова (Россия) выступает в произвольной программе женского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIII зимних Олимпийских играх.
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9/16  Каролина Костнер (Италия) выступает в произвольной программе женского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIII зимних Олимпийских играх.
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10/16  Евгения Медведева (Россия) выступает в произвольной программе женского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIII зимних Олимпийских играх.
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11/16 
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12/16  Сатоко Мияхара (Япония) выступает в произвольной программе женского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIII зимних Олимпийских играх.
Фото:
13/16  Карен Чен (США) выступает в произвольной программе женского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIII зимних Олимпийских играх.
Фото:
14/16  Мирай Нагасу (США) выступает в произвольной программе женского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIII зимних Олимпийских играх.
Фото:
15/16  Призеры женского одиночного катания в соревнованиях по фигурному катанию на XXIII зимних Олимпийских играх (слева направо): Евгения Медведева (Россия) - серебряная медаль, Алина Загитова (Россия) - золотая медаль, Кэйтлин Осмонд (Канада) - бронзовая медаль.
Фото:
16/16  Призеры женского одиночного катания в соревнованиях по фигурному катанию на XXIII зимних Олимпийских играх (слева направо): Евгения Медведева (Россия) - серебряная медаль и Алина Загитова (Россия) - золотая медаль.
Фото:
Выступающие под олимпийским флагом российские спортсмены завоевали 4 серебряных и 8 бронзовых медалей. Большинство медалей принесли лыжники.
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