Триумф Загитовой и грусть Медведевой

4/16 Загитова и Медведева лидировали и после короткой программы. Первой ее откатала Медведева, установив мировой рекорд в 81,61 балла. Однако через несколько минут Загитова обновила его, получив от судей 82,92 балла.
15/16 Призеры женского одиночного катания в соревнованиях по фигурному катанию на XXIII зимних Олимпийских играх (слева направо): Евгения Медведева (Россия) - серебряная медаль, Алина Загитова (Россия) - золотая медаль, Кэйтлин Осмонд (Канада) - бронзовая медаль.
16/16 Призеры женского одиночного катания в соревнованиях по фигурному катанию на XXIII зимних Олимпийских играх (слева направо): Евгения Медведева (Россия) - серебряная медаль и Алина Загитова (Россия) - золотая медаль.