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«Зовите пожарных!»: фигуристка разделась для фото
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«Зовите пожарных!»: фигуристка разделась для фото 

Газета.Ru 3 часа назад
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась фотографиями в нижнем белье и чулках. «Газета.Ru» рассказывает, что фигуристки постят в социальных сетях.
1/10  Российская фигуристка Елизавета Туктамышева взбудоражила спортивную общественность, опубликовав в инстаграме откровенные фотографии
Фото:
2/10  «Просто фигуристка в нижнем белье, листайте дальше», — подписала спортсменка серию из трех снимков на русском и английском языках
Фото:
3/10  Подписчиков 21-летней Елизаветы восхитили откровенные снимки, многие из них оставили отзывы в комментариях
Фото:
4/10  О фотографиях Туктамышевой писали: «Смело можно менять профессию на фотомодель»; «А я всегда думал, что фигуристка это от слова фигура»; «Вызывайте пожарных! Здесь огонь!»
Фото:
5/10  Любопытно, что Туктамышева не в первый раз выкладывает откровенные фото
Фото:
6/10  Вот пара предыдущих записей
Фото:
7/10 
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8/10  Другая известная российская фигуристка Евгения Медведева в межсезонье осваивает новый для себя вид спорта. Двукратная чемпионка мира выложила в инстаграм фотографию после игры в крикет
Фото:
9/10  Российская фигуристка Виктория Синицина у себя в социальных сетях призналась в любви к Москве
Фото:
10/10  Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова рассказала в инстаграме об источниках мотивации: "1. Это моя сестра 2. Помогать своей семье 3. Чтобы красиво жить надо много работать."
Фото:
Чемпионка мира в женском одиночном катании россиянка Елизавета Туктамышева выложила в сеть откровенные фотографии, обладательница серебра Пхенчхана-2018 Евгения Медведева сыграла в крикет, а золотая медалистка Игр в Сочи Аделина Сотникова поделилась источниками своей мотивации — «Газета.Ru» рассказывает, что фигуристки постят в социальных сетях.
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева взбудоражила спортивную общественность, опубликовав в инстаграме откровенные фотографии.
«Просто фигуристка в нижнем белье, листайте дальше», — подписала спортсменка серию из трех снимков на русском и английском языках.
Подписчиков 21-летней Елизаветы восхитили откровенные снимки, многие из них оставили отзывы в комментариях. О фотографиях Туктамышевой писали:
«Смело можно менять профессию на фотомодель»; «А я всегда думал, что фигуристка это от слова фигура»; «Вызывайте пожарных! Здесь огонь!».
Туктамышева начала исполнять прыжки в три оборота в 12 лет. Фигуристка работала с именитым тренером Алексеем Мишиным.
В сезоне 2011/12 спортсменка добилась первых побед на взрослом уровне, однако пик карьеры фигуристки пришелся на сезон 2014/15. В этот год спортсменка победила везде, где только можно — Туктамышева завоевала золото в финале Гран-при, стала чемпионкой мира и Европы.
На следующий год результаты Елизаветы пошли на спад. На чемпионате России она стала только восьмой и не попала в сборную на чемпионат Европы. В сезоне 2017/18 спортсменка вновь неудачно выступила на первенстве страны, заняв лишь седьмое место.
Другая известная российская фигуристка Евгения Медведева в межсезонье осваивает новый для себя вид спорта. Двукратная чемпионка мира выложила в инстаграм фотографию после игры в крикет.
Российская фигуристка Виктория Синицина у себя в социальных сетях призналась в любви к Москве.
«Доброе утречко всем! Я тут поняла, что с каждой прогулкой по Москве, я влюбляюсь в нее еще сильнее! Ну очень я люблю этот город. Особенно вечером или ночью. Он безумно красивый, такой грациозный, столько новых мест куда можно сходить и погулять, парков, достопримечательностей, вечно суматошный, все куда-то постоянно бегут, спешат и опаздывают. И я в том числе.
Иногда да, хочется от этого всего отдохнуть и уехать, но я все равно всегда думаю об этом городе! А вы?» — спросила Синицина у своих подписчиков в инстаграме.
В дуэте в танцах на льду с Русланом Жиганшиным Синицина становилась чемпионкой мира среди юниоров. Сейчас Виктория выступает в паре с Никитой Кацалаповым.
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова рассказала в инстаграме об источниках мотивации.
«Моя сестра — самый главный мотиватор в моей жизни! Хочу, чтобы она свою жизнь устроила на высшем уровне! Наша семья не была богатой, жили мы очень скромно, папа работал на 2-3 работах, чтобы достать деньги мне на инвентарь и сестре на обследования и лекарства, когда это было необходимо. Я очень благодарна своим родителям за то, что они делали и делают для нас с сестрой.
Когда я начала зарабатывать деньги, то, естественно, я все отдавала родителям. Мне деньги тогда не очень нужны были, родители лучше знали, куда их применить и для чего.
Ну и начала понимать, что я могу помогать своей семье, если буду много работать, и даже на что-то накопить себе. Раньше я откладывала деньги на свадьбу, сейчас я бросила это дело и вложилась в наш с мамой бизнес.
Я понимаю, что в наше время нужно рассчитывать только на себя! Ни на кого больше. Ни на мужа, ни на отца, ни на друзей… Увы, сегодня они есть, а завтра никого. Поэтому сейчас мотивация — много работать, чтобы в будущем ни в чем себе не отказывать.
Да, я девушка, но, смотря на наш мир, как пишут и отзываются про девушек (как они зарабатывают и т. д.), мне это не в кайф слушать… Я предпочту быть сильной и независимой. Спасибо родителям за мое воспитание», — написала Сотникова в социальной сети.
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