«Зовите пожарных!»: фигуристка разделась для фото

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова рассказала в инстаграме об источниках мотивации: "1. Это моя сестра 2. Помогать своей семье 3. Чтобы красиво жить надо много работать."

10/10 Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова рассказала в инстаграме об источниках мотивации: "1. Это моя сестра 2. Помогать своей семье 3. Чтобы красиво жить надо много работать."

Российская фигуристка Виктория Синицина у себя в социальных сетях призналась в любви к Москве

9/10 Российская фигуристка Виктория Синицина у себя в социальных сетях призналась в любви к Москве

Другая известная российская фигуристка Евгения Медведева в межсезонье осваивает новый для себя вид спорта. Двукратная чемпионка мира выложила в инстаграм фотографию после игры в крикет

8/10 Другая известная российская фигуристка Евгения Медведева в межсезонье осваивает новый для себя вид спорта. Двукратная чемпионка мира выложила в инстаграм фотографию после игры в крикет

Любопытно, что Туктамышева не в первый раз выкладывает откровенные фото

5/10 Любопытно, что Туктамышева не в первый раз выкладывает откровенные фото

О фотографиях Туктамышевой писали: «Смело можно менять профессию на фотомодель»; «А я всегда думал, что фигуристка это от слова фигура»; «Вызывайте пожарных! Здесь огонь!»

4/10 О фотографиях Туктамышевой писали: «Смело можно менять профессию на фотомодель»; «А я всегда думал, что фигуристка это от слова фигура»; «Вызывайте пожарных! Здесь огонь!»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева взбудоражила спортивную общественность, опубликовав в инстаграме откровенные фотографии.

«Просто фигуристка в нижнем белье, листайте дальше», — подписала спортсменка серию из трех снимков на русском и английском языках.

Подписчиков 21-летней Елизаветы восхитили откровенные снимки, многие из них оставили отзывы в комментариях. О фотографиях Туктамышевой писали:

«Смело можно менять профессию на фотомодель»; «А я всегда думал, что фигуристка это от слова фигура»; «Вызывайте пожарных! Здесь огонь!».

Туктамышева начала исполнять прыжки в три оборота в 12 лет. Фигуристка работала с именитым тренером Алексеем Мишиным

В сезоне 2011/12 спортсменка добилась первых побед на взрослом уровне, однако пик карьеры фигуристки пришелся на сезон 2014/15. В этот год спортсменка победила везде, где только можно — Туктамышева завоевала золото в финале Гран-при, стала чемпионкой мира и Европы.

На следующий год результаты Елизаветы пошли на спад. На чемпионате России она стала только восьмой и не попала в сборную на чемпионат Европы. В сезоне 2017/18 спортсменка вновь неудачно выступила на первенстве страны, заняв лишь седьмое место.

Другая известная российская фигуристка Евгения Медведева в межсезонье осваивает новый для себя вид спорта. Двукратная чемпионка мира выложила в инстаграм фотографию после игры в крикет.

Виктория Синицина у себя в социальных сетях призналась в любви к Москве. Российская фигуристкау себя в социальных сетях призналась в любви к Москве.

«Доброе утречко всем! Я тут поняла, что с каждой прогулкой по Москве, я влюбляюсь в нее еще сильнее! Ну очень я люблю этот город. Особенно вечером или ночью. Он безумно красивый, такой грациозный, столько новых мест куда можно сходить и погулять, парков, достопримечательностей, вечно суматошный, все куда-то постоянно бегут, спешат и опаздывают. И я в том числе.

Иногда да, хочется от этого всего отдохнуть и уехать, но я все равно всегда думаю об этом городе! А вы?» — спросила Синицина у своих подписчиков в инстаграме.

В дуэте в танцах на льду с Русланом Жиганшиным Синицина становилась чемпионкой мира среди юниоров. Сейчас Виктория выступает в паре с Никитой Кацалаповым.

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова рассказала в инстаграме об источниках мотивации.

«Моя сестра — самый главный мотиватор в моей жизни! Хочу, чтобы она свою жизнь устроила на высшем уровне! Наша семья не была богатой, жили мы очень скромно, папа работал на 2-3 работах, чтобы достать деньги мне на инвентарь и сестре на обследования и лекарства, когда это было необходимо. Я очень благодарна своим родителям за то, что они делали и делают для нас с сестрой.

Когда я начала зарабатывать деньги, то, естественно, я все отдавала родителям. Мне деньги тогда не очень нужны были, родители лучше знали, куда их применить и для чего.

Ну и начала понимать, что я могу помогать своей семье, если буду много работать, и даже на что-то накопить себе. Раньше я откладывала деньги на свадьбу, сейчас я бросила это дело и вложилась в наш с мамой бизнес.

Я понимаю, что в наше время нужно рассчитывать только на себя! Ни на кого больше. Ни на мужа, ни на отца, ни на друзей… Увы, сегодня они есть, а завтра никого. Поэтому сейчас мотивация — много работать, чтобы в будущем ни в чем себе не отказывать.

Да, я девушка, но, смотря на наш мир, как пишут и отзываются про девушек (как они зарабатывают и т. д.), мне это не в кайф слушать… Я предпочту быть сильной и независимой. Спасибо родителям за мое воспитание», — написала Сотникова в социальной сети.