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«Огорчало, когда меня называли сексуальной» 

Александр Котлеткин 6 мая 2020
Российскую спортсменку Юлию Канакину называют самой сексуальной скелетонисткой. Девушка ведет блог в Instagram, где выкладывает свои «горячие снимки».
В скелетон Юлия попала случайно. Однажды на школьный урок физкультуры пришёл тренер, набиравший подростков для подготовки к юношеской Олимпиаде. Требовались те, кто умеет быстро бегать, и учитель указал на Юлю. Девушка тогда занималась балетом, но так увлеклась скелетоном и в итоге выбрала спорт. Об этом сообщает Чемпионат.com.
Сейчас в активе спортсменки несколько побед на юниорском чемпионате мира, и бронза на этапе Кубка мира в Альтенберге, что позволило ей стать седьмой в общем зачете.
Кроме спортивных достижений поклонники следят за ее Instagram, а журналисты называют ее самой сексуальной скелетонисткой России. Юлия поделись, что раньше ей не нравилось, когда в интернете активно обсуждают её внешность и откровенные фотографии, но редко отмечают спортивные качества.
«Как отношусь к заголовкам в духе «Самая сексуальная скелетонистка»? Раньше меня это немного огорчало. Ну, раз написали — ладно, два — ну, хорошо. Но когда такие публикации мелькают часто, думаю — ну, почему они не пишут, что у меня быстрый старт, или то, что я заняла призовое место, допустим? А потом мне, если честно, стало всё равно», — сказала Канакина в интервью «Р-Спорт».
Сейчас спортсменка относится к этому спокойнее и не стесняется своей привлекательности.
Видео дня. В Минске при пустых трибунах соревнуются теннисисты
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Зимние виды спорта , Фото , Российские спортсменки , Сексуальные спортсменки , Юлия Канакина
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