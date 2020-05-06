«Огорчало, когда меня называли сексуальной» 

Российскую спортсменку Юлию Канакину называют самой сексуальной скелетонисткой. Девушка ведет блог в Instagram, где выкладывает свои «горячие снимки».

В скелетон Юлия попала случайно. Однажды на школьный урок физкультуры пришёл тренер, набиравший подростков для подготовки к юношеской Олимпиаде. Требовались те, кто умеет быстро бегать, и учитель указал на Юлю. Девушка тогда занималась балетом, но так увлеклась скелетоном и в итоге выбрала спорт. Об этом сообщает Чемпионат.com.

Сейчас в активе спортсменки несколько побед на юниорском чемпионате мира, и бронза на этапе Кубка мира в Альтенберге, что позволило ей стать седьмой в общем зачете.

Кроме спортивных достижений поклонники следят за ее Instagram, а журналисты называют ее самой сексуальной скелетонисткой России. Юлия поделись, что раньше ей не нравилось, когда в интернете активно обсуждают её внешность и откровенные фотографии, но редко отмечают спортивные качества.

«Как отношусь к заголовкам в духе «Самая сексуальная скелетонистка»? Раньше меня это немного огорчало. Ну, раз написали — ладно, два — ну, хорошо. Но когда такие публикации мелькают часто, думаю — ну, почему они не пишут, что у меня быстрый старт, или то, что я заняла призовое место, допустим? А потом мне, если честно, стало всё равно», — сказала Канакина в интервью «Р-Спорт».

Сейчас спортсменка относится к этому спокойнее и не стесняется своей привлекательности.