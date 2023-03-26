Фристайлист Павел Кротов умер в возрасте 30 лет

Ярославский спортсмен Павел Кротов, чемпион мира 2021 года по лыжной акробатике, умер на 31-м году жизни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФФР.
О причинах смерти и дате похорон пока не сообщается.
В федерации фристайла отметили, что Павел запомнился коллегам как отзывчивый, добрый человек, наделенный большим личным мужеством.
В 2021 году на чемпионате мира в Алма-Ате Кротов завоевал золото в командной акробатике и бронзу в личной. Спортсмен дважды побеждал на этапах Кубка мира.
С 2011 года состоял в национальной команде России, участвовал в Олимпийских играх в 2014 и 2018 годах.
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