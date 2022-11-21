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14 часов назад

Огненное шоу и первые эмоции: что происходит на Чемпионате мира в Катаре. Фото

Александр Котлеткин

Чемпионат мира в Катаре стартовал. Вчера состоялась церемония открытия турнира, а также прошел первый футбольный матч между сборными Катара и Эквадора. К сожалению, хозяева турнира проиграли южноамериканцам со счетом 0:2.

1/20 Футбольный болельщик у стадиона "ЭльБайт" в Катаре, перед церемонией открытия ЧМ-2022 по футболу
Фото: РИА Новости
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2/20 Кубок мира перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Катара и Эквадора
Фото: РИА Новости
3/20 Кубок мира перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Катара и Эквадора
Фото: РИА Новости
4/20 Девушки фотографируются возле стелы "Катар 2022" в Дохе
Фото: РИА Новости
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5/20 Девушки фотографируются возле стелы "Катар 2022" в Дохе
Фото: РИА Новости
6/20 Выступление артистов на церемонии открытия ЧМ-2022 по футболу на стадионе "ЭльБайт" в Катаре
Фото: РИА Новости
7/20 Болельщик Эквадора на трибуне перед началом матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Катара и Эквадора
Фото: РИА Новости
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8/20 Футбольный болельщик с флагом и символикой Эквадора у стадиона "ЭльБайт" (ЭльХаур) в Катаре, где пройдет церемония открытия ЧМ-2022 по футболу
Фото: РИА Новости
9/20 Болельщицы перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Катара и Эквадора
Фото: РИА Новости
10/20 Девушки фотографируются с футбольными болельщиками у стадиона "ЭльБайт" в Катаре, где пройдет церемония открытия ЧМ-2022 по футболу
Фото: РИА Новости
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11/20 Болельщики на трибуне перед началом матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Катара и Эквадора
Фото: РИА Новости
12/20 Аниматор у стадиона "ЭльБайт" в Катаре, где пройдет церемония открытия ЧМ-2022 по футболу
Фото: РИА Новости
13/20 Эннер Валенсия (Эквадор) радуется забитому голу в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Катара и Эквадора
Фото: РИА Новости
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14/20 Футбольные болельщики из Эквадора у стадиона "ЭльБайт" (ЭльХаур) в Катаре, перед церемонией открытия ЧМ-2022 по футболу
Фото: РИА Новости
15/20 Мохаммед Мунтари (Катар) и Феликс Торрес (Эквадор) в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Катара и Эквадора
Фото: РИА Новости
16/20 Официальный талисман чемпионата мира по футболу ФИФА-2018 волк Забивака (слева) на церемонии открытия ЧМ-2022 по футболу на стадионе "ЭльБайт" (ЭльХаур) в Катаре
Фото: РИА Новости
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17/20 Болельщик перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Катара и Эквадора
Фото: РИА Новости
18/20 Девушки-болельщицы во время футбольного матча между сборными Катара и Эквадора
Фото: ТАСС
19/20 Официальный талисман Чемпионата мира-2022 Лаиб на церемонии открытия
Фото: ТАСС
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20/20 Американские болельщики на ЧМ-2022 в Дохе
Фото: ТАСС

Впервые в истории турнир проходит в арабской стране. По неофициальным данным, Катар потратил на проведение Чемпионата мира немыслимые $200 млрд. Для сравнения, в 2018 году бюджет турнира в России составил $14,2 млрд.

Организаторы устроили на церемонии открытия турнира настоящее шоу. Сначала выступил голливудский актер Морган Фримен, который поговорил с местным общественным деятелем, спортсменом-паралимпийцем. Затем прошел парад маскотов, от дебютного — львенка Вилли с ЧМ-1966 до Лаиб, который стал символом Чемпионата мира в Катаре. Присутствовал на открытии и российский Забивака. На параде он оказался соседом американца Страйкера. Закончилось шоу фееричным фейерверком.

И пусть турнир только начинается и все самые захватывающие события еще впереди, уже сейчас можно почувствовать незабываемую атмосферу футбольного праздника. Смотрим первые фотографии из Катара и вспоминаем Чемпионат мира 2018 года в России.

ЧМ-2022,Фото,Морган Фримен,
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