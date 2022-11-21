Чемпионат мира в Катаре стартовал. Вчера состоялась церемония открытия турнира, а также прошел первый футбольный матч между сборными Катара и Эквадора. К сожалению, хозяева турнира проиграли южноамериканцам со счетом 0:2.
Впервые в истории турнир проходит в арабской стране. По неофициальным данным, Катар потратил на проведение Чемпионата мира немыслимые $200 млрд. Для сравнения, в 2018 году бюджет турнира в России составил $14,2 млрд.
Организаторы устроили на церемонии открытия турнира настоящее шоу. Сначала выступил голливудский актер Морган Фримен, который поговорил с местным общественным деятелем, спортсменом-паралимпийцем. Затем прошел парад маскотов, от дебютного — львенка Вилли с ЧМ-1966 до Лаиб, который стал символом Чемпионата мира в Катаре. Присутствовал на открытии и российский Забивака. На параде он оказался соседом американца Страйкера. Закончилось шоу фееричным фейерверком.
И пусть турнир только начинается и все самые захватывающие события еще впереди, уже сейчас можно почувствовать незабываемую атмосферу футбольного праздника. Смотрим первые фотографии из Катара и вспоминаем Чемпионат мира 2018 года в России.