ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+13° в 
USD 60.66EUR 62.18
Войти в почту
3 часа назад

Дания и Тунис поделили очки в матче чемпионата мира по футболу-2022

Елена Прошина

Матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре между Данией и Тунисом завершился нулевой ничьёй. Команды играли на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне. Об этом сообщает «Чемпионат».

Дания и Тунис поделили очки в матче ЧМ-2022
Фото: TwitterTwitter

Несмотря на несколько опасных моментов, открыть счёт команды так и не смогли. Лучшая возможность возникла на 23-й минуте матча – форвард тунисцев Иссам Жебали подошёл к воротам соперника и успешно переиграл Каспера Шмейхеля, но линейный арбитр зафиксировал офсайд. А во время второй половины игры арбитр не засчитал мяч уже датского форварда Андреаса Скова Ольсена, и тоже из-за офсайда.

Также в группе D сыграют сборные Франции и Австралии. Их матч пройдёт сегодня в 22:00.

Ранее Саудовская Аравия громко обыграла команду Аргентины в матче Чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

ЧМ-2022,Футбол,Иссам Жебали,Каспер Шмейхель,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители