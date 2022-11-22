Дания и Тунис поделили очки в матче ЧМ-2022

Матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре между Данией и Тунисом завершился нулевой ничьёй. Команды играли на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне. Об этом сообщает «Чемпионат».

Несмотря на несколько опасных моментов, открыть счёт команды так и не смогли. Лучшая возможность возникла на 23-й минуте матча – форвард тунисцев Иссам Жебали подошёл к воротам соперника и успешно переиграл Каспера Шмейхеля, но линейный арбитр зафиксировал офсайд. А во время второй половины игры арбитр не засчитал мяч уже датского форварда Андреаса Скова Ольсена, и тоже из-за офсайда.