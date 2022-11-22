ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+13° в 
USD 60.66EUR 62.18
Войти в почту
1 час назад

​Король Саудовской Аравии объявил выходной в стране после победы над Аргентиной на ЧМ-2022

Елена Прошина

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд объявил 23 ноября выходным днем во всей стране. Такое решение он принял, чтобы жители королевства смогли отпраздновать победу над сборной Аргентины на Чемпионате мира по футболу в Катаре. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на государственное издание SPA.

​Король Саудовской Аравии объявил выходной в стране после победы над Аргентиной
Фото: ВикипедияВикипедия

Первоначально эту идею предложил наследный принц Мухаммед бин Салман, а король Саудовской Аравии поддержал эту инициативу. Выходной будет предоставлен всем работникам государственного и частного секторов, а также студентам.

22 ноября сборная Саудовской Аравии обыграла команду Аргентины в матче Чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре со счетом 2:1. Победа команды стала настоящей сенсацией для всего футбольного сообщества, а также настоящим шоком для болельщиков Аргентинской сборной.

ЧМ-2022,Футбол,САЛМАН ИБН АБДУЛ-АЗИЗ АЛЬ САУД,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители