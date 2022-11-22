​Король Саудовской Аравии объявил выходной в стране после победы над Аргентиной

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд объявил 23 ноября выходным днем во всей стране. Такое решение он принял, чтобы жители королевства смогли отпраздновать победу над сборной Аргентины на Чемпионате мира по футболу в Катаре. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на государственное издание SPA.

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Первоначально эту идею предложил наследный принц Мухаммед бин Салман, а король Саудовской Аравии поддержал эту инициативу. Выходной будет предоставлен всем работникам государственного и частного секторов, а также студентам.