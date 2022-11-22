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1 час назад

На Чемпионате мира-2022 игроки Саудовской Аравии плакали перед матчем с Аргентиной

Елена Прошина

Полузащитник сборной Саудовской Аравии Абдулеллах аль-Малки рассказал, что главный тренер команды Эрве Ренар настолько вдохновил игроков перед матчем группового этапа чемпионата мира с Аргентиной, что многие игроки заплакали перед выходом на поле. Об этом сообщает Shorouknews.com.

На Чемпионате мира-2022 игроки Саудовской Аравии плакали перед матчем с Аргентиной
Фото: TwitterTwitter

«Наш тренер Эрве Ренар во время разговора перед матчем вдохновил нас до такой степени, что мы плакали. Он говорил: "Вы мужчины, чемпионы". Тренер мотивировал нас лекцией в 11 часов утра. У меня были слезы на глазах. Мы ответили аргентинским СМИ, которые насмехались над нами. Мы были готовы к встрече», – рассказал спортсмен.

В прошлом Эрве Ренар тренировал сборные Замбии и Кот-д'Ивуара. Под его руководством в 2012 и 2015 годах сборные стали победителями Кубка африканских наций.

Ранее сборная Саудовской Аравии обыграла команду Аргентины в матче Чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре со счетом 2:1. Эта победа стала настоящей сенсацией для всего футбольного сообщества. Чтобы отпраздновать победу, король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд даже объявил 23 ноября выходным днем во всей стране.

ЧМ-2022,Футбол,САЛМАН ИБН АБДУЛ-АЗИЗ АЛЬ САУД,
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