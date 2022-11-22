На Чемпионате мира-2022 игроки Саудовской Аравии плакали перед матчем с Аргентиной

«Наш тренер Эрве Ренар во время разговора перед матчем вдохновил нас до такой степени, что мы плакали. Он говорил: "Вы мужчины, чемпионы". Тренер мотивировал нас лекцией в 11 часов утра. У меня были слезы на глазах. Мы ответили аргентинским СМИ, которые насмехались над нами. Мы были готовы к встрече», – рассказал спортсмен.