На Чемпионате мира-2022 игроки Саудовской Аравии плакали перед матчем с Аргентиной

Полузащитник сборной Саудовской Аравии Абдулеллах аль-Малки рассказал, что главный тренер команды Эрве Ренар настолько вдохновил игроков перед матчем группового этапа чемпионата мира с Аргентиной, что многие игроки заплакали перед выходом на поле. Об этом сообщает Shorouknews.com.
«Наш тренер Эрве Ренар во время разговора перед матчем вдохновил нас до такой степени, что мы плакали. Он говорил: "Вы мужчины, чемпионы". Тренер мотивировал нас лекцией в 11 часов утра. У меня были слезы на глазах. Мы ответили аргентинским СМИ, которые насмехались над нами. Мы были готовы к встрече», – рассказал спортсмен.
В прошлом Эрве Ренар тренировал сборные Замбии и Кот-д'Ивуара. Под его руководством в 2012 и 2015 годах сборные стали победителями Кубка африканских наций.
Ранее сборная Саудовской Аравии обыграла команду Аргентины в матче Чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре со счетом 2:1. Эта победа стала настоящей сенсацией для всего футбольного сообщества. Чтобы отпраздновать победу, король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд даже объявил 23 ноября выходным днем во всей стране.