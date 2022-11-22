ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+2° в 
USD 60.66EUR 62.18
Войти в почту
15 часов назад

Крыховяк дал интервью на русском языке после матча Польша - Мексика на ЧМ-2022

Елена Прошина

После матча против команды Мексики на Чемпионате мира-2022 в Катаре футболист сборной Польши Гжегож Крыховяк пообщался с российскими журналистами на русском языке. Об этом сообщает РИА «Новости».

Крыховяк дал интервью на русском языке после матча Польша - Мексика на ЧМ-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Крыховяк рассказал, почему матч окончился ничьёй, а также пообещал, что в следующем матче сборная лучше проявит себя.

«Первый матч чемпионата всегда сложный, каждый хочет взять три очка. К сожалению, мы не забили пенальти, и это стало причиной ничьей. Когда ты не забиваешь пенальти, это остается в голове. Самое важное, что мы не потерялись после этого и взяли одно очко. Мы все сделаем, чтобы взять три очка в следующем матче», – рассказал он.

Почти четыре сезона Гжегож Крыховяк провёл в чемпионате России, выступая за московский клуб «Локомотив», а также за «Краснодар».

Встреча сборных Мексики и Польши на Чемпионате мира-2022 прошла в Дохе на стадионе «Стэдиум 974» и завершилась со счетом 0:0.

ЧМ-2022,Футбол,Гжегож Крыховяк,Локомотив,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители