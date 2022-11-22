Крыховяк дал интервью на русском языке после матча Польша - Мексика на ЧМ-2022

После матча против команды Мексики на Чемпионате мира-2022 в Катаре футболист сборной Польши Гжегож Крыховяк пообщался с российскими журналистами на русском языке. Об этом сообщает РИА «Новости».
Крыховяк рассказал, почему матч окончился ничьёй, а также пообещал, что в следующем матче сборная лучше проявит себя.
«Первый матч чемпионата всегда сложный, каждый хочет взять три очка. К сожалению, мы не забили пенальти, и это стало причиной ничьей. Когда ты не забиваешь пенальти, это остается в голове. Самое важное, что мы не потерялись после этого и взяли одно очко. Мы все сделаем, чтобы взять три очка в следующем матче», – рассказал он.
Почти четыре сезона Гжегож Крыховяк провёл в чемпионате России, выступая за московский клуб «Локомотив», а также за «Краснодар».
Встреча сборных Мексики и Польши на Чемпионате мира-2022 прошла в Дохе на стадионе «Стэдиум 974» и завершилась со счетом 0:0.