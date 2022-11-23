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3 часа назад

Гави стал самым молодым после Пеле из забивших гол на Чемпионате мира

Елена Прошина

Полузащитник сборной Испании Гави стал самым молодым после легендарного Пеле автором гола в истории ЧМ. Об этом сообщает «Газета.ру».

Гави стал самым молодым после Пеле из забивших гол на Чемпионате мира
Фото: сайт "Барселоны"сайт "Барселоны"

Гави забил мяч в ворота Коста-Рики во время матча первого тура группового этапа Чемпионата мира-2022 в Катаре. На момент гола ему было 18 лет и 110 дней. Это делает его вторым после бразильца Пеле самым молодым автором гола в истории проведения Чемпионата мира. Рекорд Пеле составляет 17 лет и 249 дней – Пеле поставил его в 1958 году в финальном матче мундиаля. Тогда Пеле поразил ворота сборной Швеции.

Напомним, что в сегодняшнем матче Испания разгромила Коста-Рику со счетом 7:0 на старте Чемпионата мира-2022.

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