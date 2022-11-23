Гави стал самым молодым после Пеле из забивших гол на Чемпионате мира

Гави забил мяч в ворота Коста-Рики во время матча первого тура группового этапа Чемпионата мира-2022 в Катаре. На момент гола ему было 18 лет и 110 дней. Это делает его вторым после бразильца Пеле самым молодым автором гола в истории проведения Чемпионата мира. Рекорд Пеле составляет 17 лет и 249 дней – Пеле поставил его в 1958 году в финальном матче мундиаля. Тогда Пеле поразил ворота сборной Швеции.