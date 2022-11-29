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1 час назад

Португалия вышла в плей-офф ЧМ-2022 благодаря победе над Уругваем

Елена Прошина

Сборная Португалии обыграла сборную Уругвая в матче второго тура группового этапа Чемпионата мира-2022 в Катаре со счётом 2:0.

Португалия вышла в плей-офф ЧМ-2022 благодаря победе над Уругваем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Команды встретились на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Первый гол оказался в воротах Уругвая на 54 минуте матча – полузащитник Бруну Фернандеш сделал заброс от угла штрафной, который пытался головой перехватить Роналду. До мяча он не достал, зато своим прыжком запутал уругвайского вратаря, который не успел среагировать и мяч залетел в дальний угол ворот.

Второй гол был забит в добавленное ко второму тайму времени. Бруну Фернандеш реализовал пенальти, оформив тем самым дубль.

Также матч запомнится неожиданной политической демонстрацией от одного из болельщиков. На 51-й минуте игры матч пришлось приостановить из-за выбежавшего на поле болельщика с радужным флагом. На его футболке были написаны лозунги в поддержку Украины и иранских женщин. Сотрудники стадиона быстро увели нарушителя, а главный судья Алиреза Фагани унёс брошенный флаг.

Сборная Португалии стала третьей командой после Франции и Бразилии, которая вышла в плей-офф чемпионата мира в Катаре.

Ранее сборная Бразилии обыграла команду Швейцарии во втором туре группового этапа Чемпионата мира по футболу 2022 года со счетом 1:0.

ЧМ-2022,Алиреза Фагани,
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