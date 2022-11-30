ЧМ-2022: Аргентина победила Польшу и прошла в плей-офф

Сборная Аргентины обыграла сборную Польши во время третьего матча игрового Чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре со счётом 2:0. Онлайн-трансляцию игры вел «Матч ТВ».

Встреча команд состоялась на стадионе «974» в Дохе. Первый тайм прошёл в равной борьбе. На 37-й минуте главный арбитр Данни Маккели назначил пенальти в ворота польской команды после просмотра ВАР. Вратарь сборной Польши Шченсны смог отразить удар Месси. Второй тайм начался с уверенного лидерства аргентинской сборной. Первый гол поразил ворота Польши на первой минуте второго тайма – Мак Алисстер удачно принял передачу от Анхеля Ди Марии и нанёс точный удар прямо в нижний угол ворот.

Второй раз мяч попал в ворота поляков на 68 минуте. Хулиан Альварес нанёс уверенный удар в дальний угол ворот после передачи от Энцо Фернандеса.