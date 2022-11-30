ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+12° в 
USD 60.88EUR 63.05
Войти в почту
1 час назад

ЧМ-2022: Аргентина победила Польшу и прошла в плей-офф

Елена Прошина

Сборная Аргентины обыграла сборную Польши во время третьего матча игрового Чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре со счётом 2:0. Онлайн-трансляцию игры вел «Матч ТВ».

ЧМ-2022: Аргентина победила Польшу и прошла в плей-офф
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Встреча команд состоялась на стадионе «974» в Дохе. Первый тайм прошёл в равной борьбе. На 37-й минуте главный арбитр Данни Маккели назначил пенальти в ворота польской команды после просмотра ВАР. Вратарь сборной Польши Шченсны смог отразить удар Месси. Второй тайм начался с уверенного лидерства аргентинской сборной. Первый гол поразил ворота Польши на первой минуте второго тайма – Мак Алисстер удачно принял передачу от Анхеля Ди Марии и нанёс точный удар прямо в нижний угол ворот.

Второй раз мяч попал в ворота поляков на 68 минуте. Хулиан Альварес нанёс уверенный удар в дальний угол ворот после передачи от Энцо Фернандеса.

Ранее сборная Австралии обыграла Данию со счетом 1:0, став второй сборной вышедшей в плей-офф.

ЧМ-2022,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители